Roma: consegnato il terzo treno Hitachi per la metro B

di Stefano Rissetto

il treno è arrivato a Roma grazie a un trasporto speciale partito da Reggio Calabria, dove si trovano le officine della multinazionale giapponese

“Domenica notte alla stazione Ostiense è arrivato il terzo treno Hitachi che andrà ad arricchire e a rinnovare la flotta della Metro B”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Anche questa volta – aggiunge Patanè – il treno è arrivato a Roma grazie a un trasporto speciale partito da Reggio Calabria, dove si trovano le officine della multinazionale giapponese. I convogli, dopo aver attraversato il binario di via Pellegrino Matteucci, sono stati portati presso la stazione Atac di Magliana per i collaudi necessari alla messa in funzione”.

“Il treno arrivato a Roma questa notte – conclude Patanè – è il terzo di una fornitura complessiva di 36 convogli destinati a migliorare l’efficienza e la frequenze del servizio”.

