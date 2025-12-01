Roma: consegnato il terzo treno Hitachi per la metro B
di Stefano Rissetto
il treno è arrivato a Roma grazie a un trasporto speciale partito da Reggio Calabria, dove si trovano le officine della multinazionale giapponese
“Domenica notte alla stazione Ostiense è arrivato il terzo treno Hitachi che andrà ad arricchire e a rinnovare la flotta della Metro B”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.
“Anche questa volta – aggiunge Patanè – il treno è arrivato a Roma grazie a un trasporto speciale partito da Reggio Calabria, dove si trovano le officine della multinazionale giapponese. I convogli, dopo aver attraversato il binario di via Pellegrino Matteucci, sono stati portati presso la stazione Atac di Magliana per i collaudi necessari alla messa in funzione”.
“Il treno arrivato a Roma questa notte – conclude Patanè – è il terzo di una fornitura complessiva di 36 convogli destinati a migliorare l’efficienza e la frequenze del servizio”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Lombardia, Trenord: con orario invernale offerta sale a 2400 corse giornaliere
01/12/2025
di Stefano Rissetto