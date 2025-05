Rolli Days by night, arte, musica e luci accendono via Garibaldi fino a mezzanotte

Sabato 3 maggio, via Garibaldi si anima anche dopo il tramonto per una serata speciale all’insegna dell’arte e della musica. In occasione dei Rolli Days, i magnifici Palazzi dei Rolli aprono eccezionalmente le loro porte fino a mezzanotte: Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tursi, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso saranno visitabili in notturna, regalando un’esperienza suggestiva tra storia e bellezza. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sistema Happy Ticket.

A rendere ancora più vibrante la serata, due spettacoli musicali internazionali a ingresso libero curati da Forevergreen/Electropark.

A partire dalle ore 20, proprio davanti a Palazzo Tursi, si esibirà la violinista e compositrice Laura Masotto, protagonista di alcuni dei più noti festival della scena post-classica e indie europea, come Haldern Pop, Hemmersdorf POP e Ypsigrock. Dopo aver aperto i concerti di Hania Rani e Joep Beving, presenta ora in prima italiana il suo nuovo progetto strumentale The Spirit Of Things, un’opera sospesa tra ambient, classica ed elettronica, nata dalla collaborazione con figure iconiche come Robert Lippok e Hior Chronik.

Alle 21.30, nel cortile di Palazzo Tursi, spazio alla danza elettronica con lo spettacolo di Brian Fejká, arricchito da un suggestivo light design che trasformerà lo spazio in un’esperienza sensoriale immersiva.

