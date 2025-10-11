Rolli Days 2025: apre per la prima volta al pubblico Palazzo Orsini, gioiello dell'Ottocento genovese

I Rolli Days tornano dal 17 al 19 ottobre con un’edizione speciale dedicata all’Ottocento, secolo di profondi cambiamenti e grande fermento culturale per Genova. Oltre ai consueti Palazzi dei Rolli, saranno aperti edifici emblematici del XIX secolo, tra cui, per la prima volta in assoluto, il maestoso Palazzo Orsini.





Situato nel cuore della città, Palazzo Orsini è considerato il più raffinato esempio di residenza nobiliare ottocentesca a Genova. L’edificio colpisce non solo per la magnificenza architettonica e decorativa, ma anche per la sua sorprendente integrità: ha infatti conservato quasi intatti i fasti originali, nonostante i danni subiti durante i bombardamenti del 1943.





La storia di Palazzo Orsini è strettamente legata alla figura dell’avvocato Tito Orsini, che volle affermare il proprio prestigio sociale commissionando la realizzazione della residenza al celebre artista genovese Nicolò Barabino. Il palazzo divenne così un autentico tempio dell’arte barabiniana: l’artista vi lavorò per undici anni, realizzando affreschi, dipinti, arredi e decorazioni che combinano eleganza classica e innovazione stilistica.





Particolarmente affascinante è il linguaggio artistico adottato da Barabino, che anticipa alcuni tratti dell’Art Nouveau e celebra ideali moderni come il progresso e la scienza, incarnati in rappresentazioni di grandi figure storiche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.