Dal Roland Garros a Celle Ligure: serata speciale per Flavio Cobolli al Tennis Club Lavadore

CELLE LIGURE (Savona) - Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a testa altissima al Roland Garros contro Sasha Zverev, ha fatto visita al Tennis Club Lavadore di Celle Ligure per assistere alla partita dell’amico Biagio Gramaticopolo, impegnato nel 3° Torneo Open Italmatch 2026. Il campione romani è poi andato a far visita anche al Tennis club di Finale, complimentandosi per la promozione in B1.

«La presenza di uno dei protagonisti del tennis internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità - ha commentato il sindaco di Celle, Marco Beltrame - e testimonia il valore e la crescente rilevanza degli eventi sportivi che il nostro territorio è in grado di ospitare. Ho avuto il piacere e l’onore di consegnare a Flavio un piccolo omaggio, come segno di stima e di benvenuto da parte di tutta la comunità cellese. Momenti come questo contribuiscono a rendere ancora più speciale il nostro torneo e confermano come lo sport sappia creare occasioni uniche di incontro, entusiasmo e condivisione».

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