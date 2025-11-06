Roberto Mancini verso il ritorno in panchina all'Al Sadd in Qatar

Roberto Mancini sta per tornare in panchina dopo l'esperienza alla guida della Nazionale dell'Arabia Saudita. L'ex ct della Nazionale è infatti a un passo dalla firma con l'Al Sadd, club qatariota. Mancini è stato avvistato in tribuna per la sfida tra la formazione di casa e l'Ah Ahli e sarebbe pronto a firmare un accordo milionario con il club attualmente al settimo posto in Qatar Super League e al decimo in AFC Champions League.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile approdo di Mancini alla Juventus o alla Fiorentina.

Nella foto: Roberto Mancini lo scorso maggio a Portofino in occasione della consegna del premio Gianni Di Marzio da parte di Telenord.

