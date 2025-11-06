Roberto Mancini verso il ritorno in panchina all'Al Sadd in Qatar
di m.m.
Roberto Mancini sta per tornare in panchina dopo l'esperienza alla guida della Nazionale dell'Arabia Saudita. L'ex ct della Nazionale è infatti a un passo dalla firma con l'Al Sadd, club qatariota. Mancini è stato avvistato in tribuna per la sfida tra la formazione di casa e l'Ah Ahli e sarebbe pronto a firmare un accordo milionario con il club attualmente al settimo posto in Qatar Super League e al decimo in AFC Champions League.
Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile approdo di Mancini alla Juventus o alla Fiorentina.
Nella foto: Roberto Mancini lo scorso maggio a Portofino in occasione della consegna del premio Gianni Di Marzio da parte di Telenord.
