Rixi a Istanbul: "Più traffici verso i porti italiani e nuove partnership con la Turchia"

Rafforzare la presenza delle imprese italiane in Turchia, incrementare i traffici marittimi verso i porti nazionali e consolidare il ruolo dell'Italia come hub logistico del Mediterraneo. Sono questi gli obiettivi della missione istituzionale del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, impegnato a Istanbul in occasione del V Maritime Summit, il forum internazionale dedicato ai trasporti marittimi e alla connettività tra Europa, Mediterraneo e Asia.

A margine dell'incontro con il viceministro turco dei Trasporti, Durmus Unvar, Rixi ha evidenziato il valore strategico della Turchia come punto di collegamento tra Mediterraneo, Mar Nero, Balcani e Medio Oriente, sottolineando l'importanza di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi.

"L'Italia deve essere presente in questo contesto per sostenere i propri operatori e favorire una crescita dei traffici verso i nostri porti, in particolare quelli dell'Adriatico", ha dichiarato il viceministro, evidenziando la necessità di costruire partnership solide in grado di rendere il Mediterraneo più competitivo e resiliente.

Nel suo intervento Rixi ha inoltre richiamato le principali sfide che attendono il comparto marittimo, dalla definizione di regole più equilibrate per il trasporto via mare, evitando effetti distorsivi derivanti da strumenti come l'Emission Trading System (ETS), fino alla necessità di sostenere gli investimenti e difendere la leadership italiana nella cantieristica navale, nel refitting e nell'innovazione tecnologica.

Secondo il viceministro, l'Italia dispone delle competenze necessarie per svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo delle nuove rotte commerciali tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, a condizione di adottare una strategia condivisa che valorizzi l'intero sistema logistico e portuale nazionale.

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