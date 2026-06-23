CISCE Pechino, Montaresi: “AI e sostenibilità al centro del futuro dei porti della Spezia e Marina di Carrara”

Nel quadro della quarta edizione del China International Supply Chain Expo (CISCE) in corso a Pechino, la Regione Liguria si conferma protagonista del confronto internazionale sulle catene globali di approvvigionamento, con la partecipazione di una delegazione ampia e qualificata che rappresenta istituzioni, portualità, imprese e sistema dell’innovazione.

Tra i protagonisti anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, presente con il segretario generale Federica Montaresi, che ha sottolineato il valore strategico della partecipazione ligure all’evento e i primi risultati concreti della missione.

“Essere qui come parte della delegazione della Regione Liguria è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Montaresi –. Una rappresentanza così qualificata del sistema regionale è un punto di forza importante e la presenza del sistema portuale rafforza ulteriormente la collaborazione con partner cinesi, aprendo la strada a nuove partnership e rapporti commerciali rilevanti per lo sviluppo dei traffici”.

Montaresi ha evidenziato come la fiera rappresenti anche un osservatorio privilegiato sulle innovazioni tecnologiche globali: “Il CISCE è un evento di grande rilevanza internazionale, dove si vedono applicazioni avanzate soprattutto nell’ambito dell’intelligenza artificiale, già integrate in molte soluzioni esposte”.

Tecnologie che, secondo il segretario generale, possono avere ricadute dirette anche sul sistema portuale italiano: “Stiamo esplorando diverse applicazioni utili in ambito portuale e marittimo, in particolare sistemi intelligenti di supporto alle decisioni per la pianificazione delle attività. Penso alla gestione dell’autotrasporto e del trasporto ferroviario, con l’obiettivo di rendere i flussi più efficienti e ridurre fenomeni di congestione, come le code ai varchi portuali”.

La partecipazione al CISCE assume inoltre un valore strategico per il percorso di sviluppo dei porti liguri, in particolare per lo scalo della Spezia, che punta su innovazione e sostenibilità come leve competitive.

“Essere qui in questo momento storico è significativo – ha aggiunto Montaresi – soprattutto per un porto come La Spezia, che ha una forte vocazione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale, temi centrali anche in questa fiera. Gli asset su cui stiamo lavorando sono gli stessi che ci permettono di rafforzare le relazioni internazionali e proseguire nel nostro percorso di sviluppo”.

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