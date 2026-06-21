Federlogistica e CCPIT Fujian siglano un accordo strategico per il corridoio logistico Europa-Cina

PECHINO - Federlogistica e il China Council for the Promotion of International Trade – Fujian Provincial Council (CCPIT Fujian) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding finalizzato a rafforzare la cooperazione economica, commerciale e logistica tra Italia e Cina.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di relazioni stabili tra il sistema logistico italiano e una delle province più dinamiche della Repubblica Popolare Cinese, con l’obiettivo di favorire investimenti, scambi commerciali, partnership industriali e nuove opportunità per le imprese dei due Paesi.

“Nel mondo contemporaneo la logistica non è più soltanto il movimento delle merci, ma il sistema che determina l’accesso ai mercati globali”, ha dichiarato Davide Falteri, Presidente di Federlogistica. “Per questo consideriamo questo Memorandum un accordo strategico, capace di creare valore concreto per le imprese italiane e cinesi.”

Federlogistica metterà a disposizione delle aziende del Fujian la propria rete di competenze e relazioni nei settori portuale, intermodale, dell’autotrasporto, delle spedizioni e della supply chain, favorendo l’utilizzo dell’Italia come piattaforma logistica e distributiva verso l’intero mercato europeo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di collaborazione nei comparti delle nuove energie, delle batterie, dell’accumulo energetico, della mobilità elettrica, della manifattura avanzata, delle tecnologie digitali e dell’e-commerce internazionale.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo strategico di Genova e della Liguria come gateway naturale per i flussi commerciali tra Asia ed Europa. Grazie alla posizione geografica, alle infrastrutture portuali, ferroviarie e retroportuali, nonché ai processi di digitalizzazione in corso, il sistema logistico ligure può rappresentare una delle principali porte d’accesso europee per le merci provenienti dalla Cina.

Tra le iniziative previste dall’accordo figurano:

• l’istituzione di un Tavolo Permanente Federlogistica–CCPIT Fujian;

• l’organizzazione di missioni imprenditoriali reciproche tra Italia e Cina entro il 2027;

• la realizzazione di una piattaforma informativa condivisa dedicata a logistica, investimenti, dogane, commercio elettronico e opportunità industriali.

“Le relazioni economiche internazionali si costruiscono attraverso la fiducia, la continuità e la conoscenza reciproca”, ha concluso Falteri. “Con questo accordo poniamo le basi per un percorso di collaborazione stabile e duraturo tra due sistemi economici che hanno tutte le caratteristiche per crescere insieme".

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