Regione Liguria a Pechino, il capo di Gabinetto Nannini: “Vogliamo aprire nuove opportunità di collaborazione con istituzioni e imprese cinesi”

PECHINO – La Liguria si presenta in Cina con una missione istituzionale ed economica di alto profilo, confermando la propria vocazione internazionale e il ruolo strategico nel sistema logistico del Mediterraneo. Nella serata di gala inaugurale della China International Supply Chain Expo (CISCE) 2026, svoltasi il 21 giugno presso il China World Hotel di Pechino, il Capo di Gabinetto della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, ha rappresentato ufficialmente il presidente della Regione e l’intera amministrazione regionale davanti alle autorità cinesi, ai rappresentanti del mondo economico e ai vertici del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).

Nel suo intervento, Nannini ha sottolineato il valore dell’invito rivolto alla Liguria come ospite d’onore della quarta edizione della principale manifestazione cinese dedicata alle catene globali di approvvigionamento. Un riconoscimento che, ha evidenziato, rappresenta «il segno tangibile di una reciproca stima e di una visione condivisa per il futuro del commercio e della logistica globale».

La delegazione ligure, composta dai principali rappresentanti delle istituzioni, del sistema portuale e delle associazioni economiche del territorio, è arrivata a Pechino con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con il mercato cinese e promuovere le eccellenze regionali. «In un mondo in cui le supply chain sono le vere arterie dell’economia globale – ha dichiarato Nannini – la Liguria afferma con forza il proprio ruolo di piattaforma logistica naturale ed efficiente nel cuore del Mediterraneo».

Tra i momenti più significativi della visita figura la firma di una Lettera d’Intenti con la provincia cinese del Fujian, prevista il 23 giugno. Un accordo che, secondo Nannini, nasce «dal rispetto reciproco, dal riconoscimento delle rispettive specificità e dalla volontà di costruire una collaborazione concreta e duratura». L’intesa punta ad aprire nuove opportunità nei settori della logistica, dei trasporti, degli investimenti e degli scambi commerciali.

Alla missione partecipano, tra gli altri, rappresentanti della Camera di Commercio di Genova, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Occidentale, di Federlogistica e di Spediporto, a testimonianza della volontà di presentare in Cina un sistema territoriale compatto e integrato.

«La partecipazione alla CISCE è soltanto il primo passo di un percorso più ampio», ha concluso Nannini, ribadendo l’intenzione della Regione di favorire relazioni stabili e reciprocamente vantaggiose tra Liguria e Cina. Un impegno che punta a trasformare il dialogo istituzionale in opportunità concrete per le imprese, i porti e l’intero sistema economico ligure.

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