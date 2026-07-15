Sicurezza ferroviaria, nasce la nuova prassi UNI per qualificare i Centri di Formazione

È stata pubblicata la UNI/PdR 197:2026, la nuova prassi di riferimento sviluppata da Fermerci insieme a UNI – Ente Italiano di Normazione, che stabilisce criteri e indicazioni per la gestione dei Centri di Formazione dedicati al personale impegnato nelle attività essenziali per la sicurezza del trasporto ferroviario.

Il documento rappresenta un nuovo tassello nel percorso avviato con la precedente UNI/PdR 189:2026, che aveva definito i requisiti per la qualificazione delle figure professionali coinvolte nella sicurezza della circolazione ferroviaria.

La nuova prassi sposta invece l’attenzione sulle strutture che si occupano della formazione, individuando un modello organizzativo comune basato su qualità, controllo dei rischi e aggiornamento continuo dei processi.

L’obiettivo è garantire standard sempre più omogenei e affidabili nella preparazione degli operatori ferroviari, rafforzando il ruolo dei Centri di Formazione come elemento fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nella sicurezza del sistema ferroviario.

Con la UNI/PdR 197:2026 si completa quindi un percorso orientato a rendere più strutturata e qualificata l’intera filiera della formazione nel settore, attraverso strumenti condivisi tra imprese, enti formativi e operatori del comparto.

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