Hannibal (Contship) rafforza la rete intermodale: nuovo collegamento ferroviario tra Melzo ed Europoort Rotterdam

Hannibal, il Multimodal Transport Operator del Gruppo Contship, continua l’espansione della propria rete logistica europea con l’attivazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il Rail Hub Milano di Melzo (RHM) e il terminal Europoort di Rotterdam, uno dei principali snodi logistici del Nord Europa.

L’iniziativa si inserisce nel rafforzamento della presenza del Gruppo nell’area portuale olandese, dove Hannibal opera già su diverse infrastrutture strategiche del porto di Rotterdam, tra cui Moerdijk, RSC e Botlek. Con l’aggiunta di Europoort, la copertura operativa diventa completa, consentendo una maggiore integrazione tra collegamenti ferroviari, servizi short sea e rotte deep sea.

Il nuovo assetto permette di ottimizzare i flussi di merci containerizzate e convenzionali, migliorando l’accesso ai principali corridoi logistici europei e alle direttrici verso Benelux, Germania, Regno Unito e Nord Europa. In questo modo, RHM si consolida come hub ferroviario strategico per la distribuzione internazionale delle merci.

Attivo dall’8 luglio, il nuovo servizio è strutturato come uno shuttle ferroviario aperto dedicato a semirimorchi, container e casse mobili. La frequenza prevista è di sei treni settimanali, con capacità fino a 38 unità di carico per convoglio. Le partenze dall’Italia sono programmate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì da Melzo, mentre da Europoort sono previste il martedì, giovedì e domenica, con un tempo di transito di circa 24 ore.

Il servizio prevede inoltre una maggiore flessibilità operativa grazie all’utilizzo combinato di soluzioni lo-lo (lift-on/lift-off) e ro-ro (roll-on/roll-off), pensate per rispondere alle diverse esigenze dei clienti del trasporto merci europeo. La trazione del convoglio è affidata all’operatore SBB.

Con l’avvio della nuova connessione, le circolazioni ferroviarie tra Italia e Olanda raggiungono quota 36 alla settimana, segnando un ulteriore passo avanti nello sviluppo dei corridoi intermodali gestiti dal Gruppo Contship.

L’espansione della rete rientra in una strategia più ampia di crescita che punta al potenziamento dell’intermodalità come leva centrale per un sistema logistico più efficiente, sostenibile e competitivo a livello europeo.

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