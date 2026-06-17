Partecipazioni societarie, Bologna avvia la valutazione per l’eventuale dismissione delle quote in Interporto

BOLOGNA - La Giunta comunale ha dato il via libera a una proposta di delibera destinata al Consiglio comunale di Bologna. Il provvedimento prende atto della recente deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall’ente.

Nel documento l’Amministrazione comunale affronta, tra i vari rilievi, quello riguardante la partecipazione in Interporto, società della quale il Comune detiene attualmente il 35,10% del capitale. In risposta all’invito della Corte a valutare la permanenza di tale partecipazione, l’Amministrazione ha deciso di avviare un approfondimento tecnico finalizzato a verificare la fattibilità e l’impatto economico di un’eventuale dismissione delle quote.

Negli ultimi anni Interporto ha attraversato un’evoluzione significativa del proprio assetto e delle proprie attività. Le modifiche statutarie hanno infatti ridefinito l’oggetto sociale della società, sempre meno orientato alla gestione immobiliare e sempre più focalizzato su ambiti strategici come il settore ferroviario e quello delle energie rinnovabili.

Parallelamente, il percorso di collaborazione tra enti locali e società ha portato alla definizione della Carta metropolitana della Logistica Etica, con l’obiettivo di promuovere condizioni di lavoro più tutelate e dignitose per gli operatori del comparto. Sono stati inoltre potenziati i collegamenti del trasporto pubblico a beneficio di lavoratrici e lavoratori, mentre la società ha predisposto un nuovo piano industriale coerente con la rinnovata missione aziendale.

Alla luce di questi elementi, il Comune ritiene in parte raggiunti gli obiettivi che avevano giustificato la permanenza nella compagine societaria, in particolare rispetto alla funzione di indirizzo del processo di trasformazione in corso. Resta comunque confermato l’interesse dell’ente per un’infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Dopo il passaggio in commissione consiliare, la proposta di delibera è attesa in discussione in Consiglio comunale nella seduta di lunedì 22 giugno.