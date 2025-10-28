Rixi in India: nuove intese su infrastrutture, mobilità e città sostenibili

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi è in missione istituzionale in India per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori strategici della mobilità, delle infrastrutture e dello sviluppo urbano sostenibile.





A New Delhi, Rixi ha incontrato il ministro di Stato per Housing & Urban Affairs, Tokhan Sahu, dando avvio a un percorso per la definizione di un Memorandum of Understanding (MoU) tra i due Paesi dedicato all’edilizia e allo sviluppo urbano. L’intesa punta a favorire collaborazione su tecnologie costruttive, rigenerazione urbana, pianificazione sostenibile e innovazione nelle smart cities.





Il viceministro ha poi avuto un confronto con il ministro di Stato per il Trasporto Stradale e le Autostrade, Harsh Malhotra, discutendo le prospettive di sviluppo della rete infrastrutturale e le opportunità per una mobilità più efficiente e sostenibile.





Un ulteriore incontro con il ministro di Stato alle Ferrovie, Ravneet Singh, ha riguardato lo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria e la creazione di sinergie industriali e tecnologiche tra imprese italiane e indiane.

