Rivarolo, fuga di monossido alla festa religiosa: una decina tra bimbi e genitori in camera iperbarica. L'esperto spiega come difendersi

Grande paura a Rivarolo durante una festa religiosa, dove una probabile fuga di monossido di carbonio ha provocato un’intossicazione che ha coinvolto una decina di persone, tra bambini e adulti. Ne parla a Telenord Gabriele Cimarello, direttore e funzionario del comando vvf di Genova. I partecipanti hanno accusato malesseri e sono stati soccorsi dal personale sanitario, che ha disposto il trasferimento in camera iperbarica per le cure del caso. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’episodio e verificare le condizioni di sicurezza dei locali.

