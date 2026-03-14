Pallanuotisti accusati di stupro: chiesta riduzione di pena

Il sostituto procuratore Alessandro Bogliolo ha chiesto una riduzione della condanna per i pallanuotisti accusati di avere abusato, nel 2022, di una ragazza dopo una serata in discoteca a Genova. I due (difesi dagli avvocati Michele Ispodamia, Alberto Caselli Lapeschi, Andrea Vernazza e Tranfo) erano stati condannati in primo grado a sei anni e sei mesi e a sei anni e tre mesi. Il pg ha chiesto la conferma delle accuse ma anche di abbassare la pena a cinque anni e quattro mesi e a cinque anni e cinque mesi. La sentenza è prevista per il 29 aprile.

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Gabriella Dotto e dalla squadra mobile, i due ragazzi, studenti universitari e pallanuotisti che hanno militato in A, avrebbero fatto bere la ragazza (assistita dall'avvocato Massimo Boggio) e poi l'avrebbero invitata a casa di uno dei due. Qui sarebbe iniziato l'incubo per la donna, immortalato anche coi telefonini. I due le avrebbero provocato anche lesioni, secondo l'accusa. Nei telefonini dei due erano state trovate immagini di altre donne. Gli investigatori avevano poi convocato le ragazze. Una di queste (assistita dall'avvocato Pietro Bogliolo) si era riconosciuta. I due pallanuotisti hanno sempre detto che i rapporti con la giovane erano stati consensuali.

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