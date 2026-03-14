Savona, frana in via Lavrio: strada chiusa al traffico e accesso possibile solo dalla provinciale 490



Via Lavrio, in provincia di Savona è stata chiusa al traffico a causa di una frana che ha interessato la carreggiata. Per motivi di sicurezza è stato disposto il blocco della circolazione, mentre l’accesso alla località Lavrio resta possibile esclusivamente attraverso la strada provinciale 490.

Frana – Il cedimento del terreno ha reso impraticabile il tratto di via Lavrio, costringendo le autorità a chiudere la strada al transito dei veicoli. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire ulteriori rischi legati all’instabilità del terreno.

Viabilità – A seguito della chiusura, chi deve raggiungere Lavrio può utilizzare unicamente la strada provinciale 490, che al momento rappresenta l’unico collegamento disponibile con la zona interessata. La modifica alla viabilità è stata comunicata per consentire agli utenti della strada di organizzare percorsi alternativi.

Controlli – Le verifiche tecniche sono in corso per valutare l’entità del cedimento e stabilire eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto stradale. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione per capire quando potrà essere ripristinata la circolazione.

Aggiornamenti – Ulteriori comunicazioni sono attese nelle prossime ore in base all’evoluzione della situazione e agli esiti dei sopralluoghi. Nel frattempo si raccomanda prudenza a chi si muove nella zona e di attenersi alle indicazioni sulla viabilità.

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