Bogliasco, finto carabiniere tenta di truffare anziana: denunciato

L'intuito di un impiegato di banca e le telecamere di videosorveglianza del Comune hanno permesso di sventare una truffa a una anziana a Bogliasco. Uno degli autori è stato individuato e denunciato dai carabinieri.

La donna è stata contatta al telefono da un finto carabiniere con la tecnica del parente che ha causato un incidente. Il finto maresciallo l'ha convinta a consegnare tutto quello che aveva a due colleghi che si sino presentati alla sua porta. Una volta in casa, i due uomini si sono fatti consegnare i gioielli e i pochi soldi che la vittima aveva a casa. Non contenti, l'hanno convinta ad andare in banca per prelevare altri soldi. E così l'impiegato ha capito che c'era qualcosa che non quadrava e ha avvisato i veri carabinieri. A quel punto, grazie alle immagini delle telecamere, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dei truffatori e a individuarne uno.

"L'amministrazione comunale - si legge sulla pagina social del Comune - desidera esprimere un sincero ringraziamento ai carabinieri per la professionalità dimostrata, agli agenti della polizia locale per la preziosa collaborazione e al personale dell'istituto bancario per l'attenzione e il senso di responsabilità. Ancora una volta il sistema di videosorveglianza comunale, ormai capillarmente diffuso sul territorio, si è rivelato uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni utili e contribuire concretamente alla sicurezza della nostra comunità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.