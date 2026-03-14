Genova, spaccate nei negozi con tombini: arrestato 56enne dopo due colpi nel centro

Usava i tombini della strada per sfondare le vetrine dei negozi del centro di Genova. Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di essere l’autore di due “spaccate”, una riuscita e una tentata, avvenute nei giorni scorsi tra il centro storico e via XX Settembre.

Indagini – L’arresto è arrivato al termine di un’indagine condotta dagli agenti della polizia locale, che sono riusciti a risalire al presunto responsabile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Il sospettato, già sottoposto all’obbligo di firma settimanale, è stato individuato come autore di due episodi avvenuti tra martedì e giovedì.

Primo furto – Il primo colpo è stato messo a segno nel centro storico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sollevato un tombino dalla strada per usarlo come ariete contro la vetrina di un ristorante. Una volta entrato nel locale avrebbe rubato alcune bottiglie di vino di pregio prima di allontanarsi.

Pericolo – L’azione ha avuto anche conseguenze per la sicurezza pubblica. Il tombino, infatti, è rimasto aperto dopo il furto e il giorno successivo uno studente è caduto nel pozzetto mentre si trovava in zona con la propria classe. L’episodio ha reso necessario l’intervento per mettere in sicurezza la strada.

Secondo episodio – Il secondo tentativo di furto si è verificato in un negozio della centrale via XX Settembre. Anche in questo caso la vetrina è stata sfondata con lo stesso metodo, ma il colpo non è andato a segno: l’uomo non è riuscito a portare via nulla.

Arresto – Dopo aver analizzato i filmati e raccolto gli elementi utili alle indagini, gli agenti hanno individuato e fermato il presunto autore dei colpi. Il 56enne è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato e tentato furto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.