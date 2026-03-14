Incidente sull’A10 tra Imperia Est e San Bartolomeo: tre chilometri di coda, coinvolti due auto e un camion

Incidente sull’autostrada A10 tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, dove uno scontro tra due automobili e un mezzo pesante ha provocato circa tre chilometri di coda. Il bilancio è di una persona ferita, soccorsa dal personale sanitario, mentre il traffico procede a rilento con una sola corsia aperta.

Scontro – L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria lungo l’Autostrada dei Fiori, nel tratto compreso tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare in direzione Italia. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati due veicoli e un mezzo pesante, causando disagi alla circolazione.

Traffico – A seguito dell’impatto si sono formate lunghe code, con rallentamenti che hanno raggiunto circa tre chilometri. Dalla centrale operativa dell’autostrada è stato disposto l’utilizzo di una sola corsia per consentire il deflusso dei veicoli e ridurre l’impatto sulla viabilità.

Soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita nello scontro ed è stata assistita dal personale sanitario. Al momento non risultano altre persone coinvolte in modo grave.

Indagini – La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale, che sta effettuando i rilievi per chiarire le cause dello scontro. Tra le possibili ipotesi al momento non si esclude che l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia possa aver contribuito alla perdita di controllo dei veicoli.

Situazione – Il traffico nel tratto interessato resta rallentato mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti. Gli automobilisti in transito sull’A10 sono invitati alla prudenza, soprattutto in presenza di pioggia e fondo stradale bagnato.

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