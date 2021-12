Riva Ligure, il sindaco Giuffra chiude la scuola primaria fino al 14 dicembre: "Troppi contagi fra gli alunni"

di Marco Innocenti

In tutta la provincia d'Imperia sono già 101 le classi in quarantena, con 151 alunni positivi. Intanto Asl 1 ha deciso di riaprire un reparto covid in ospedale

Domenica 05 Dicembre 2021 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn