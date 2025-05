Rissa per video su TikTok, tre senegalesi arrestati dopo accoltellamento in via Assarotti a Genova

Il violento episodio del pomeriggio di ieri in via Assarotti, a Genova, dove tre uomini di origine senegalese sono rimasti feriti durante una colluttazione culminata con un accoltellamento, sarebbe scaturito da contrasti religiosi e da contenuti pubblicati su TikTok. Tutti i coinvolti, trasportati in ospedale, sono stati successivamente arrestati.

L’aggressione – Intorno alle 16, un uomo di 32 anni ha chiesto aiuto nei pressi della chiesa di Santa Maria Immacolata, dopo essere stato colpito alla nuca e a un braccio con un’arma da taglio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Genovese – distaccamento Carignano – che ha trasportato il ferito all’ospedale Galliera in codice giallo. I carabinieri, immediatamente giunti sul luogo, hanno avviato le indagini.

La dinamica – Secondo una prima ricostruzione, il ferito era stato seguito da almeno quattro connazionali mentre viaggiava su un autobus della linea 36. Sceso nei pressi di piazza De Ferrari, avrebbe cercato riparo in un portone di via Assarotti, dove è stato raggiunto e aggredito. Durante il confronto, è stato colpito più volte, perdendo sangue in modo abbondante.

Il precedente – In serata, è emersa una seconda versione dei fatti, che ha portato a una ricostruzione più articolata dell’accaduto. Un 33enne senegalese, operaio e di fede musulmana, aveva avuto un acceso diverbio con due connazionali di 22 e 18 anni, a causa di alcuni video pubblicati su TikTok. Nei contenuti, l’uomo criticava aspramente i seguaci della confraternita Murid, movimento religioso molto diffuso in Senegal, accusandoli di deviare dagli insegnamenti del Corano. Il 33enne aveva già sporto denuncia in passato per aggressioni subite da esponenti del gruppo.

L’escalation – Dopo la lite, l’uomo si è recato a un appuntamento con il proprio avvocato in un condominio di via Assarotti. Uscendo dal palazzo, si è accorto che i due giovani lo avevano seguito. A quel punto avrebbe estratto un coltello da cucina, colpendoli entrambi. Durante la colluttazione, anche lui ha riportato ferite. I due ragazzi, dopo essersi impossessati del coltello, si sono allontanati e lo hanno poi gettato in un bidone.

L’arresto – L’intervento tempestivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle stazioni locali ha consentito di individuare e fermare i tre coinvolti. Tutti sono stati medicati nei pronto soccorsi cittadini con prognosi di alcuni giorni. Su disposizione del pubblico ministero, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.

