Rissa con coltelli e cocci di bottiglia fuori da una discoteca, due giovani feriti a Sestri L.
di F.S.
Ennesimo episodio di violenza nell'area del porticciolo sestrese: più voci chiedono l'intervento del Comune
Due giovani sono rimasti feriti questa mattina dopo una rissa a colpi di coltelli e cocci di bottiglia, scatenatasi all'alba fuori da una discoteca a Sestri Levante, in provincia di Genova.
L'episodio è avvenuto all'alba intorno alle 5 in via Pilade Queirolo: da quanto emerso i due giovani si sono affrontati fuori dal locale, per cause ancora da definire, prima di essere ricoverati in codice giallo all'ospedale di Lavagna
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'automedica e due ambulanze: uno dei ragazzi ha riportato ferite al volto dopo essere stato colpito da un coccio di bottiglia, l'altro ha riportato una ferita alla mano da arma da taglio.
Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza dell'estate nella via che porta al porticciolo sestrese: i carabinieri stanno svolgendo indagini mentre da più parti si sollecita l'intervento del Comune per ristabilire la sicurezza nella zona da mezzanotte all'alba.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Donna di 79 anni rischia di annegare a Bonassola, salvata dai bagnini e ricoverata al San Martino
27/08/2025
di Carlotta Nicoletti