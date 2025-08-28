Rissa con coltelli e cocci di bottiglia fuori da una discoteca, due giovani feriti a Sestri L.

Due giovani sono rimasti feriti questa mattina dopo una rissa a colpi di coltelli e cocci di bottiglia, scatenatasi all'alba fuori da una discoteca a Sestri Levante, in provincia di Genova.

L'episodio è avvenuto all'alba intorno alle 5 in via Pilade Queirolo: da quanto emerso i due giovani si sono affrontati fuori dal locale, per cause ancora da definire, prima di essere ricoverati in codice giallo all'ospedale di Lavagna

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'automedica e due ambulanze: uno dei ragazzi ha riportato ferite al volto dopo essere stato colpito da un coccio di bottiglia, l'altro ha riportato una ferita alla mano da arma da taglio.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza dell'estate nella via che porta al porticciolo sestrese: i carabinieri stanno svolgendo indagini mentre da più parti si sollecita l'intervento del Comune per ristabilire la sicurezza nella zona da mezzanotte all'alba.

