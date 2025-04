Rischio amianto negli uffici della Regione, Bucci: "Spostamento è possibile, salute dei lavoratori è la priorità"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"I lavori non li facciamo noi, li fanno gli altri, sono nell'edificio a fianco. Per cui noi abbiamo pensato in accordo con la Asl che sia opportuno fare dei rilevamenti. I rilevamenti devono essere fatti senza le persone perché le persone potrebbero alterare il risultato del rilevamento, quindi una richiesta specifica che è il rilevamento deve essere fatto senza le persone. Per questo abbiamo deciso di tenere a casa le persone. Quando sarà finito tutto il campionamento di tutta la sperimentazione, il 9 maggio, poi dopo decideremo cosa fare". Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci fa il punto della situazione riguardo ai campionamenti dell'aria disposti dalla Asl per possibile presenza di amianto negli uffici della Regione, in via D'Annunzio.

Per questo motivo fino al 9 di maggio 160 dipendenti lavoreranno in smart working: "Se ovviamente ci saranno dei problemi dovuti alla polvere di lavorazione che sono entrate lì decideremo cosa fare - ha aggiunto Bucci -. Mi sembra che sia un comportamento preventivo che ci fa onore, non capisco proprio perché qualcuno faccia polemica. Eventuale spostamento degli uffici? Stiamo individuando dove poterli spostare ma spero non sia necessario, io spero che l'edificio sia ancora abitabile. Spero che le cose vadano tutte bene. Poi se invece saremo costretti a farlo, ovviamente la salute dei lavoratori è la priorità numero uno e lo faremo".

