Riqualificazione Borgo Incrociati: idee e progetti per combattere il degrado

E' stata approvata all'unanimità dal consiglio municipale Bassa Valbisagno la mozione presentata dalla presidente della Commissione I Barbara Lagomarsino sul tema della sicurezza a Borgo Incrociati. È stato un momento di confronto e approfondimento nel quale sono state analizzate le situazioni di degrado e le principali criticità presenti sul territorio, con l’obiettivo di trasformare l’analisi in un chiaro indirizzo operativo. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere attività tali da rendere "vivo" il Borgo, favorendone una frequentazione costante da parte dei cittadini e rafforzando così una presenza positiva e continuativa negli spazi pubblici.

"Borgo Incrociati è una zona storica di grande valore culturale che oggi presenta criticità sotto il profilo del degrado urbano e della sicurezza, in particolare nelle ore pomeridiane e serali - commenta Lagomarsino - La valorizzazione del quartiere rappresenta uno strumento concreto ed efficace di prevenzione e presidio del territorio contro questi fenomeni. Nel corso del dibattito consiliare il testo da me proposto si è ulteriormente arricchito in un contesto di confronto e di dialogo. L’approvazione unanime della mozione costituisce un segnale importante di responsabilità e attenzione verso la realtà locale, la cui precarietà dal punto di vista della sicurezza è innegabile. Le sfide sono molte, ma questo rappresenta un primo passo concreto: da qualche parte e in qualche modo bisogna iniziare.”

