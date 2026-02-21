La Costa Toscana salpa da Genova: inizia l’avventura verso Sanremo 2026
di Anna Li Vigni
Giovedì 26 febbraio Regione Liguria sarà protagonista, a bordo della nave, di un evento dedicato alla blue economy
È partita sabato 21 febbraio 2026 intorno alle 19.45 dal porto di Genova, la nave ammiraglia Costa Toscana di Costa Crociere, diretta verso Sanremo per l’atteso appuntamento musicale del 2026. Con tre suoni prolungati della sirena, l’imponente nave ha lasciato gli ormeggi inaugurando una nuova esperienza tra mare e spettacolo.
A bordo, centinaia di passeggeri pronti a vivere giorni all’insegna della musica e dell’intrattenimento, in coincidenza con il clima festoso del Festival di Sanremo: eventi live, serate a tema e la suggestione di assistere al Festival dal mare rendono questa partenza un momento speciale.
In rotta verso la Riviera ligure dunque, dove la nave si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico galleggiante. L’avventura è ufficialmente iniziata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Chocomoments: mostra mercato in piazza de ferrari a Genova
21/02/2026
di Carlotta Nicoletti - Anna Li Vigni
Liguria, opere pubbliche: approvato il prezzario edile 2026, aggiornati costi e nuove voci tecniche
21/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Sei anni dal primo paziente Covid in Italia, Orsi: "Dalla tragedia nuove conoscenze e strumenti per il futuro"
21/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Frane in via Napoli e via Caffaro, Ferrante: "Serve una legge nazionale per la manutenzione dei privati"
21/02/2026
di Carlotta Nicoletti