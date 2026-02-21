La Costa Toscana salpa da Genova: inizia l’avventura verso Sanremo 2026

È partita sabato 21 febbraio 2026 intorno alle 19.45 dal porto di Genova, la nave ammiraglia Costa Toscana di Costa Crociere, diretta verso Sanremo per l’atteso appuntamento musicale del 2026. Con tre suoni prolungati della sirena, l’imponente nave ha lasciato gli ormeggi inaugurando una nuova esperienza tra mare e spettacolo.

A bordo, centinaia di passeggeri pronti a vivere giorni all’insegna della musica e dell’intrattenimento, in coincidenza con il clima festoso del Festival di Sanremo: eventi live, serate a tema e la suggestione di assistere al Festival dal mare rendono questa partenza un momento speciale.

In rotta verso la Riviera ligure dunque, dove la nave si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico galleggiante. L’avventura è ufficialmente iniziata.

