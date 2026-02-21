Liguria, opere pubbliche: approvato il prezzario edile 2026, aggiornati costi e nuove voci tecniche

La Regione Liguria ha approvato l’aggiornamento 2026 del prezzario regionale delle opere edili, riferimento tecnico utilizzato per definire i costi di materiali, attrezzature e lavorazioni nei lavori pubblici. Il documento, proposto dall’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, rappresenta uno degli strumenti chiave per la pianificazione dei cantieri e la gestione delle risorse pubbliche.

Strumento – Il prezzario viene elaborato attraverso una commissione istituzionale attiva tutto l’anno, affiancata da sub-commissioni tecniche impegnate nell’analisi dei dati di mercato. Al tavolo partecipano Regione, amministrazioni locali tramite Anci, imprese e professionisti del settore, con l’obiettivo di garantire criteri condivisi e aggiornati.

Obiettivi – L’aggiornamento punta a assicurare qualità delle opere, sicurezza nei cantieri e congruità dei costi, elementi considerati fondamentali soprattutto in una fase di forte apertura di nuovi interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana.

Dichiarazioni – «Il prezzario regionale rappresenta uno strumento strategico e qualificante per la programmazione delle opere pubbliche in Liguria», ha spiegato l’assessore Scajola, sottolineando come il documento sia «il risultato concreto di un anno di lavoro tecnico basato su ascolto e condivisione». Secondo l’assessore, la metodologia ligure costituisce «un modello a livello nazionale» grazie al confronto costante con imprese e associazioni di categoria.

Novità – Tra gli aggiornamenti principali figurano la revisione di diverse voci e l’introduzione di nuovi articoli tecnici, tra cui attrezzature per lavorazioni stradali, asfalti conformi al nuovo decreto CAM strade, impianti termici, ascensori e solai in lamiera grecata. Adeguato anche il costo della manodopera secondo le più recenti tabelle ministeriali.

Prospettive – Il nuovo prezzario accompagnerà l’avvio di cantieri previsti nel 2026, dall’edilizia residenziale agli interventi infrastrutturali, offrendo un riferimento operativo per enti locali e imprese nella gestione dei finanziamenti pubblici.

