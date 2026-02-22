Attualità

“Il Sorriso di Samuele”, al Gaslini la raccolta fondi per il reparto Guscio nel nome di un bambino

di Carlotta Nicoletti

Protagonisti della giornata i ragazzi di Casa Surace insieme a Daniele Pugliese, Valentina Russo e ai rappresentanti della Trattoria Nennella

Un viaggio fuori dal comune, una giornata di sorrisi e un progetto nato dal dolore di una madre che ha scelto di trasformare la perdita in aiuto concreto per altri bambini. All’Istituto Giannina Gaslini si è svolta un’iniziativa legata al progetto “Il Sorriso di Samuele”, fondo solidale creato per sostenere l’ampliamento del reparto “Il Guscio”, struttura dedicata ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.


Il viaggio in 127 e la sorpresa per i bambini - Protagonisti della giornata i ragazzi di Casa Surace insieme a Daniele Pugliese, Valentina Russo e ai rappresentanti della Trattoria Nennella. Il gruppo ha raggiunto Genova a bordo di una Fiat 127, scegliendo un itinerario insolito senza percorrere l’autostrada. Un arrivo che ha subito catturato l’attenzione dei bambini ricoverati, incuriositi dal contesto festoso e dalla singolare modalità di viaggio. Un momento di leggerezza e condivisione all’interno di un luogo dove, ogni giorno, si combattono battaglie importanti.


Nove anni al Gaslini e la scelta di aiutare - Dietro il progetto c’è la storia di Samuele, bambino scomparso lo scorso novembre proprio al Gaslini dopo un lungo percorso di cure durato nove anni. Per la sua famiglia l’ospedale è stato casa, sostegno, professionalità e affetto. Da qui la decisione della madre di dare vita a un’iniziativa che porti il nome del figlio e che possa contribuire concretamente a migliorare uno spazio fondamentale per tanti piccoli pazienti. L’obiettivo è sostenere l’ampliamento del “Guscio”, rafforzando un reparto che offre assistenza e accoglienza in momenti delicati della vita di molte famiglie. “Trasformare il dolore in qualcosa di utile per gli altri” è lo spirito che anima il progetto, che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio in una rete di solidarietà.

