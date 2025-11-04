Riparte il Pedibus alla scuola Mazzini di Castelletto: a piedi verso una Genova più sostenibile

È partita ufficialmente la stagione 2025/2026 del Pedibus alla scuola primaria Mazzini dell’Istituto Comprensivo Castelletto. Un progetto che, da oltre trent’anni, trasforma il tragitto casa-scuola in un’esperienza di amicizia, educazione civica e sostenibilità ambientale.

Alla festa di inaugurazione, ospitata al Teatro Iqbal di corso Firenze, hanno partecipato alunne e alunni, genitori, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso, il dirigente scolastico Alessandro Morgante e l’assessora comunale ai Servizi educativi Rita Bruzzone.

Ogni mattina, circa 30 bambini raggiungeranno la scuola a piedi, accompagnati da una ventina di adulti tra genitori e docenti, in un vero “gioco di squadra” che coinvolge tutta la comunità. Il Pedibus, sottolinea l’assessora Bruzzone, “aiuta a costruire una Genova più vivibile e sicura, insegnando ai più piccoli il rispetto delle regole, dell’ambiente e degli altri”.

Il Comune di Genova e ASL3 rinnovano così il loro impegno nella promozione della mobilità scolastica sostenibile, invitando nuove scuole e famiglie ad aderire a questa buona pratica che unisce salute, educazione e solidarietà.

