Riparte Close Up, Antonio Benvenuti racconta se stesso e la vita dei camalli del porto di Genova
di Roberto Rasia
Riparte su Telenord e in streaming su telenord.it Close Up, la serie di interviste a personaggi liguri e nazionali del mondo della cultura, dello sport, dell'economia, dello spettacolo, della politica, della medicina a cura di Roberto Rasia.
Oggi sotto i riflettori, alle 9,25 - 20,00 e 22,40 - per raccontarsi sotto il profilo pubblico ma anche personale e umano - c'è Antonio Benvenuti, riconfermato nel 2023 per la sesta volta console della Compagnia Unica dei lavoratori del porto di Genova con l’83,6% delle preferenze (671 voti su sugli 802 soci che hanno votato, pari all’82,25% degli aventi diritto, il quorum era al 75%).
Benvenuti guiderà i camalli fino al 2027, preparando quindi la cooperativa che fornisce in esclusiva la manodopera portuale nel maggiore scalo italiano alla gara per il rinnovo dell’autorizzazione, che dovrebbe cadere proprio a metà dell’ultimo anno di mandato.
Appuntamento con Close Up, in esclusiva su Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Savona: come riconoscere e prevenire i tentativi di truffa? Il forum alla fortezza del Priamar
10/11/2025
di Gilberto Volpara
Imperia: la scuola Nazario Sauro celebra la giornata mondiale della gentilezza
10/11/2025
di Gilberto Volpara