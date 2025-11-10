Riparte Close Up, Antonio Benvenuti racconta se stesso e la vita dei camalli del porto di Genova

Riparte su Telenord e in streaming su telenord.it Close Up, la serie di interviste a personaggi liguri e nazionali del mondo della cultura, dello sport, dell'economia, dello spettacolo, della politica, della medicina a cura di Roberto Rasia.

Oggi sotto i riflettori, alle 9,25 - 20,00 e 22,40 - per raccontarsi sotto il profilo pubblico ma anche personale e umano - c'è Antonio Benvenuti, riconfermato nel 2023 per la sesta volta console della Compagnia Unica dei lavoratori del porto di Genova con l’83,6% delle preferenze (671 voti su sugli 802 soci che hanno votato, pari all’82,25% degli aventi diritto, il quorum era al 75%).

Benvenuti guiderà i camalli fino al 2027, preparando quindi la cooperativa che fornisce in esclusiva la manodopera portuale nel maggiore scalo italiano alla gara per il rinnovo dell’autorizzazione, che dovrebbe cadere proprio a metà dell’ultimo anno di mandato.

