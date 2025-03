Rinnovabili, Vsb punta sull’agrivoltaico che produce energia accanto alle eccellenze del territorio

Un gregge di pecore che pascola accanto a dei pannelli fotovoltaici: è questa l’immagine che ci accoglie al padiglione di Vsb al Key di Rimini e che ci introduce al tema dell’agrivoltaico.

“Ci crediamo molto - dichiara Giuseppe de Benedictis, amministratore delegato di VSB energia verde Italia -. Il settore agricolo italiano ha una grande valenza strategica e forti connotati territoriali, produzioni locali che però a volte sono in crisi. Creare questo connubio e rendere i produttori di prodotti agricoli anche produttori di energia elettrica sarebbe un aiuto sia per l’Italia, perché aiuterebbe ad ottenere l’autosufficienza energetica, sia per l’agricoltura che otterrebbe una seconda fonte di reddito”.

Come funziona - Non tutti i terreni possono ospitare impianti agrivoltaici. “Partiamo dall’individuazione dei siti, quindi dove ci sono connessione disponibile e c’è attività agricola - spiega ancora de Benedictis -. Poi, d’accordo con le aziende agricole, si mettono su impianti di produzione multimegawatt affinché si venda l’energia elettrica”.

Addio fossile - L’obiettivo dichiaratissimo di tutti i presenti al Key di Rimini è il superamento dell’energia derivante da combustibili fossili. In questo quadro, anche l’Italia ha “sempre più bisogno di energia elettrica per svincolarci dal riscaldamento a gas”, sottolinea ancora de Benedictis, ma anche per altri utilizzi come “le macchine elettriche”. Oggi in Italia circa il 10% dell’energia elettrica viene importata da Francia o Svizzera ma “la sfida - conclude - è sempre quella di essere in grado di generare sempre più energia elettrica autonomamente”.

