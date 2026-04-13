Rinnovabili, Liguria ultima in Italia: Confindustria lancia l’allarme e aggiorna il piano energia

La Liguria si aggiudica la maglia nera per le energie rinnovabili (nella foto, le pale installate nel territorio comunale di Varese Ligure sul crinale del Passo di Cento Croci, valico ligure-emiliano a 1050 m di altitudine) collocandosi all'ultimo posto a livello nazionale per potenza complessiva installata da questa tipologia di fonti, con circa 540 MW al 2025. Nonostante gli obiettivi di sviluppo nazionale assegnino alla regione un target di +1.059 MW al 2030, l'incremento registrato tra il 2021 e il 2025 è stato di soli 223 MW, segnando un netto scostamento rispetto ai traguardi intermedi. Per invertire la rotta, l'associazione degli industriali aggiorna il "Position paper" sull'energia per attivare un confronto con le istituzioni e un collaborazione che possa far crescere questo percorso.

"Secondo noi ci sono dei driver importanti come l'eolico e il fotovoltaico - spiega il past president della sezione risorse energetiche di Confindustria Genova, Marco Roggerone - che permetteranno di progredire e di recuperare le posizioni rispetto al passato. La burocrazia deve, forse, aiutarci di più nei tempi per le autorizzazioni e nella chiarezza, che sono elementi fondamentali sia per programmare investimenti, ma anche per realizzare in tempi certi quelli gli interventi programmati".

"Il tema delle rinnovabili in una regione con i limiti che ha la Liguria - aggiunge il neo presidente Stefano Brogelli - è ovviamente un tema oggettivo e quindi un tema nazionale con alcune peculiarità liguri. Però, adesso allargando un pochino il discorso, effettivamente ci sono casi importanti di collaborazione virtuosa tra operatori e istituzioni. Ad esempio le operazioni di bunkeraggio di LNG ship-to-ship a Genova, tra le prime in Italia, rese possibili grazie a una collaborazione intensa e fruttuosa tra il Ministero che ha elaborato le linee guida e l'Autorità di Sistema Portuale che ha dialogato con gli operatori".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.