Prezzi industriali in aumento: energia in forte crescita (+23%), rallentano alimentare e moda

Ad aprile i prezzi alla produzione industriale segnano un aumento trainato soprattutto dal comparto energetico, mentre restano in calo alcuni settori chiave come alimentare, moda ed elettronica.

Nel dettaglio, l’indice complessivo registra una crescita tendenziale del +6,8%, ma il dato è fortemente influenzato dall’impennata dei costi dell’energia, che fanno segnare un +23% su base annua. A pesare sono in particolare i rincari di gas e greggio, che continuano a condizionare i costi di produzione.

Su base mensile, invece, l’aumento dei prezzi appare più contenuto, con un +0,3% medio, segnale di una dinamica meno accentuata rispetto alle variazioni annuali.

In controtendenza rispetto all’energia, diversi comparti manifatturieri mostrano segnali di raffreddamento dei prezzi. Calano infatti i listini di alimentari, settore moda ed elettronica, contribuendo a bilanciare solo in parte la spinta inflattiva proveniente dal comparto energetico.

Il quadro conferma quindi una fase ancora disomogenea per l’industria, in cui la variabile energia resta il principale fattore di pressione sui costi di produzione.

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