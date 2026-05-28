Economia circolare, accordo tra Assocarta e compostatori: spinta alla decarbonizzazione industriale

Un’alleanza strategica per accelerare la transizione ecologica e rafforzare l’economia circolare in Italia. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Assocarta e dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC), presentato al Green Med Expo & Symposium di Napoli.

L’intesa punta a creare sinergie tra la filiera cartaria e quella del compostaggio e della digestione anaerobica, con l’obiettivo di valorizzare i “rifiuti risorsa” e ridurre l’impatto ambientale dei processi industriali, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della neutralità climatica al 2050.

Le due realtà industriali sottolineano il ruolo centrale della bioeconomia circolare e dei settori cosiddetti “hard to abate” nel percorso di decarbonizzazione. In questo contesto, il biometano viene indicato come una leva strategica per ridurre le emissioni e migliorare la competitività delle imprese.

“Vogliamo rafforzare il contributo della filiera cartaria alla transizione energetica e alla decarbonizzazione industriale, sviluppando sinergie concrete con il settore del compostaggio”, ha dichiarato il direttore generale di Assocarta, Massimo Medugno.

Sulla stessa linea il direttore del CIC, Massimo Centemero, che ha definito l’accordo “un passo concreto verso un modello industriale sempre più integrato e circolare”, anche attraverso il recupero degli scarti delle cartiere per la produzione di biometano e fertilizzanti organici.

Per garantire l’attuazione operativa dell’intesa sarà istituito un tavolo tecnico congiunto, incaricato di monitorare i progetti e sviluppare iniziative condivise tra le due filiere.

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