Energia, Fitto sblocca i fondi Ue: più risorse dalla coesione per la crisi energetica

La risposta europea alla crisi energetica passa dai fondi di coesione. È questa la soluzione indicata dal commissario Ue Raffaele Fitto, che ha aperto alla possibilità per gli Stati membri di utilizzare e rimodulare le risorse già disponibili per far fronte all’aumento dei costi dell’energia.

Dopo le richieste avanzate da diversi Paesi, tra cui l’Italia, la Commissione ha infatti previsto una riorganizzazione volontaria dei programmi che potrebbe liberare fino a 35 miliardi di euro a livello europeo, di cui circa 7 miliardi destinati all’Italia.

La misura arriva dopo settimane di confronto a Bruxelles, in cui il governo italiano aveva chiesto di estendere al settore energetico le deroghe già previste per la difesa nel Patto di stabilità. L’intervento di Fitto ha permesso di superare lo stallo senza tensioni tra gli Stati membri.

Nel suo messaggio ai governi europei, il commissario ha sottolineato la necessità di utilizzare in modo rapido ed efficace le risorse già allocate, anche alla luce dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle nuove priorità legate alla transizione verde e alla resilienza industriale.

Particolare attenzione viene posta anche alle scadenze: i fondi del programma europeo per la transizione giusta dovranno essere impegnati entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita delle risorse non utilizzate. Per questo Bruxelles invita gli Stati ad accelerare l’attuazione dei progetti e a semplificare le procedure di spesa.

L’obiettivo è rendere più flessibile l’uso delle risorse europee per sostenere territori e imprese colpiti dall’instabilità energetica, garantendo al tempo stesso il rispetto degli obiettivi di lungo periodo dell’Unione.

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