RINA acquisisce la finlandese Foreship e consolida la sua posizione nella consulenza ingegneristica navale

RINA, gruppo multinazionale attivo nei settori della consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Foreship, società finlandese specializzata nell’ingegneria navale e meccanica. L’operazione, che coinvolge l’intero capitale detenuto dal fondo Vaaka Partners e dal management della società, segna un importante passo nell’espansione della presenza di RINA in Europa settentrionale e nell’ampliamento dell’offerta globale di servizi di consulenza marittima (nella foto da sinistra Petrus Blomqvist, Partner di Vaaka; Lauri Haavisto, CEO di Foreship; Markus Aarnio, Chief Naval Architect di Foreship; Carlo Luzzatto, CEO e DG di RINA).

Fondata a Helsinki, Foreship è riconosciuta a livello internazionale per la progettazione di navi da crociera, le soluzioni avanzate in efficienza energetica e l’applicazione di tecnologie sostenibili allo shipping. Con oltre 90 professionisti distribuiti in otto sedi nel mondo – tra cui Stati Uniti, Regno Unito ed Estonia – l’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 15,2 milioni di euro.

L’integrazione di Foreship all’interno di RINA Consulting porta nuove competenze di alto profilo, in particolare nei settori del retrofit navale, dell’adozione di nuovi combustibili e della digitalizzazione dei processi.

"Foreship porta competenze distintive e altamente riconosciute, un eccellente track record e una profonda esperienza nell’architettura navale, perfettamente complementari alle nostre capacità di consulenza ingegneristica", ha dichiarato Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA. "Insieme potremo offrire all’industria navale globale ancora più valore, promuovendo sostenibilità, innovazione digitale e servizi per l’intero ciclo di vita delle navi".

Anche Carlo Luzzatto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA, ha sottolineato l’importanza strategica dell’operazione: "L’ingresso di Foreship si inserisce perfettamente nel nostro piano di rafforzamento come partner di riferimento per i clienti. La loro solida reputazione e il portafoglio internazionale, che include le principali compagnie crocieristiche, contribuiranno in modo significativo alla nostra crescita".

Dalla parte di Foreship, l’operazione è vista come un’opportunità per accelerare l’espansione internazionale e sviluppare ulteriormente le competenze. "Entrare a far parte di un gruppo globale come RINA arricchirà il nostro know-how e rafforzerà le relazioni con i clienti", ha affermato Lauri Haavisto, CEO di Foreship. "Continueremo a garantire quella collaborazione stretta e personale che ci contraddistingue".

L’operazione è stata supportata da un team di consulenti di primo piano: Lazard ha agito come advisor finanziario per RINA, mentre Bain & Company e PwC si sono occupati rispettivamente della due diligence commerciale e finanziaria. Il supporto legale è stato fornito da Borenius Attorneys.









