Rimini: Liguria premiata con l'"Oscar" per il turismo sostenibile

La Liguria ha ricevuto per la prima volta il Premio Destination Sustainability Index, uno dei nove riconoscimenti assegnati nell’ambito degli "Oscar" del turismo italiano, durante la cerimonia di Italia Destinazione Digitale, organizzata da The Data Appeal Company e giunta quest’anno alla decima edizione.

La premiazione si è svolta oggi presso la Italy Arena del TTG Travel Experience di Rimini, dove l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha ritirato il premio a nome della Regione.

«È il giusto riconoscimento per gli investimenti che Regione Liguria sta facendo negli ultimi anni in tutela ambientale e mobilità sostenibile» ha commentato Lombardi. Tra i progetti evidenziati, la creazione di una rete di anelli cicloturistici che collegano costa ed entroterra, la valorizzazione dei borghi e delle aree naturali con percorsi a basso impatto ambientale, dotati di punti di ricarica per e-bike, aree di sosta attrezzate, nuova segnaletica e manti stradali adatti alla mobilità dolce.

L’assessore ha inoltre sottolineato l’impegno della Regione per un turismo più inclusivo e meno concentrato nei periodi di punta: «Stiamo promuovendo politiche di destagionalizzazione e undertourism, favorendo la scoperta dell’entroterra e dei borghi per ridurre la pressione sulle mete più affollate, come le Cinque Terre. Inoltre, stiamo investendo nel turismo accessibile con la realizzazione della Guida Mare Accessibile e della Guida Alberghi Accessibili, che censiscono rispettivamente 278 spiagge e 67 hotel attrezzati per persone con disabilità motoria».

Per l’edizione 2025, il premio si è basato sull’analisi di 29,5 milioni di contenuti online relativi a 772 mila punti di interesse, raccolti tra settembre 2024 e agosto 2025.

«La premiazione della Liguria – ha concluso Lombardi – conferma la centralità della regione nel panorama turistico nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce paesaggi unici, tradizione e innovazione sostenibile».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.