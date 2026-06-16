Rimini capitale della mobilità ecosostenibile: il mondo della bicicletta si dà appuntamento a Velo-city

Rimini ospita Velo-city, il più importante evento internazionale dedicato alla mobilità ciclabile e sostenibile, che torna in Italia dopo 35 anni. Per quattro giorni oltre 1.500 delegati provenienti da 60 Paesi si confronteranno su innovazione, progettazione urbana, turismo sostenibile e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità dolce.

La manifestazione mette in mostra le tecnologie più avanzate del settore, dalle stazioni intelligenti per la ricarica e la manutenzione delle biciclette alle nuove piattaforme per il bike sharing, fino ai sistemi digitalizzati per il parcheggio sicuro delle due ruote. In programma anche incontri e sessioni formative con centinaia di esperti internazionali.

Grande attenzione è riservata al cicloturismo, un comparto in forte crescita che in Emilia-Romagna genera già centinaia di migliaia di presenze ogni anno e attira visitatori con una significativa capacità di spesa. A chiudere simbolicamente l'evento sarà la tradizionale Bike Parade, una pedalata collettiva che attraverserà la città per promuovere una mobilità più sostenibile e a misura di persona.

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