Rimborsi pedaggi autostradali: ART, l’atto è in fase istruttoria e sarà esaminato nelle prossime sedute

L’Autorità di regolazione dei trasporti specifica che l’atto relativo ai rimborsi sui pedaggi autostradali è tuttora in fase istruttoria e sarà oggetto di esame in una delle prossime sedute del Consiglio dell’Autorità.

La Delibera, annunciata dal Presidente Nicola Zaccheo in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento il 17 settembre scorso, regolerà i criteri per l’ottenimento dei rimborsi, stabilendone le modalità di erogazione ed i termini per l’entrata in vigore.

Alla conclusione dell’iter deliberativo, sarà cura di Art, come di consueto, darne tempestiva comunicazione attraverso i propri canali istituzionali, il sito web e i profili social ufficiali.

