Rigenerazione Valpolcevera e Terzo Valico, residenti chiedono confronto con commissario Mauceri
di Luca Pandimiglio
A farsi portavoce della richiesta è Enrico D’Agostino, presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa
I comitati della Valpolcevera chiedono un incontro con Calogero Mauceri, commissario straordinario per il Terzo Valico, per fare il punto sui progetti di rigenerazione dell’area. A farsi portavoce della richiesta è Enrico D’Agostino, presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa, intervistato dal nostro Luca Pandimiglio.
