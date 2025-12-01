Rigenerazione urbana, Genova ospita il primo Forum ligure organizzato da Telenord: istituzioni e territori a confronto sul futuro delle città

Una giornata di confronto per ripensare il futuro delle città liguri tra sostenibilità, innovazione e inclusione. Si terrà mercoledì 3 dicembre, all’NH Hotel Marina di Genova, il primo Forum sulla Rigenerazione Urbana, organizzato da Tn Events & Media – Telenord con la collaborazione della Regione Liguria. L’appuntamento, moderato da Gilberto Volpara e accreditato dall’Ordine degli Architetti di Genova, riunirà amministratori, esperti, associazioni e rappresentanti istituzionali.





“Questo appuntamento fa parte di un ciclo di forum su temi strategici per il territorio e per il Paese – spiega l’editore di Tn Events & Media, Massimiliano Monti –. Con la rigenerazione urbana vogliamo stimolare un confronto concreto tra istituzioni, professionisti e cittadini per progettare insieme città più sostenibili, moderne e inclusive”.





La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Fabrizio Mansueto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di Pierluigi Peracchini, presidente di ANCI Liguria, e del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Subito dopo è previsto un collegamento con l’europarlamentare Letizia Moratti, cui seguirà l’intervento dell’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola, che illustrerà la visione della Regione sulla trasformazione urbana.





Il programma entrerà poi nel vivo con una sessione dedicata alle riqualificazioni urbane in chiave di transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Tra i relatori: Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova, Roberto Spera, direttore generale di AMIU, Manuel Danesi, amministratore delegato di CDS Waterfront, Giovanni Spanu di ARTE Genova e Adriana Delborghi, prorettrice alla sostenibilità dell’Università di Genova. Atteso anche un videomessaggio del direttore di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai.





Il forum proseguirà con due sessioni sull’innovazione urbana, che coinvolgeranno numerosi amministratori dei territori liguri. Interverranno, tra gli altri, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova, Francesca Coppola, il sindaco di Savona Marco Russo, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e lo stesso Peracchini nelle vesti di sindaco di La Spezia. Nella seconda parte prenderanno la parola i sindaci Paola Sisti (S. Stefano Magra), Luca Vassallo (Chiusavecchia), Marco Limoncini (Cicagna), Rita Mazzi (Follo), Flavio Di Muro (Ventimiglia), Luigi De Vincenzi (Pietra Ligure) e Mario Conio (Taggia).





L’ultima sessione sarà dedicata alla partecipazione dei cittadini nella rigenerazione urbana, con l’intervento di rappresentanti di associazioni e federazioni del settore: Pierluigi D’Angelo (ANACI), Vincenzo Nasini (APE Genova e Confedilizia), Paolo Prato (Confedilizia Liguria), Furio Truzzi (Assoutenti Liguria), Patrizio Losi (Federcasa), Enio Marino (ANCE Liguria) e Fortunato Capogreco (Aniem Confapi Liguria).





La giornata si concluderà con le riflessioni finali dell’assessore Marco Scajola.

