Rigassificatore, Vaccarezza attacca la minoranza: “La vostra è solo una posizione politica. Il progetto sarà rivisto”

Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale, risponde alle critiche mosse dalla minoranza riguardo all'impianto del rigassificatore che dovrebbe essere installato di fronte alla costa del savonese: "La gente ha diritto di preoccuparsi, la gente ha diritto di essere informata e di manifestare quando una cosa non sembra chiara. Credo che però non tutti abbiano il diritto di spiegare alla gente quando non hanno informazioni da dare. Credo che su questa vicenda ci sia molta politica e poca informazione in modo particolare su che cosa è un rigassificatore che noi ospitiamo già nel Levante della Liguria, ci sia poca informazione di quale sarà l'iter per accoglierne un secondo. Cinquantanove enti dovranno rilasciare un parere positivo prima del suo riposizionamento a Vado Ligure, zona scelta dalla Snam.

Il progetto è perfettibile? Sicuramente e sicuramente deve essere modificato. È una linea tracciata, in maniera un po' violenta, sul foglio. Negli incontri con gli enti locali il progetto sarà cambiato e reso compatibile con le richieste dei territori però non si può dire che il rigassificatore sia una bomba atomica sul quale siamo seduti perché questo comportamento è perseguibile penalmente come procurato allarme"