Rigassficatore, Burlando punge Bucci: "Gli diamo il benvenuto tra i signori del no"

Il no al rigassificatore di Vado Ligure confermato e reso definitivo da Marco Bucci sta scatenando una serie di reazioni nel mondo del centrosinistra ligure che, per primo, si era scagliato contro l'opera: il più attivo in questo martedì mattina sembra essere Claudio Burlando, fondatore della chat Vasta, che ha diffuso tra i suoi sodali una serie di post a commento della questione.

Ex terrapiattista - "Siamo passati da un presidente di centrodestra (Toti) che ha dato del Terrapiattista a chiunque contestasse la scelta del rigassifitore - scrive Burlando su Vasta - a un altro presidente di centrodestra (Bucci) che spiega a Snam quanto sia insensato spendere 450 milioni con un bilancio energetico pari a zero. Si potrebbe dire che la specie (dei governatori di centrodestra) evolve". Per l'ex ministro, dunque, a Marco Bucci va dato il benvenuto tra i "signori del no".

Visti da sinistra - Burlando prosegue poi nella sua analisi sul centrodestra, evidenziando la distanza della coalizione dagli ex totiani e considera una stilettata nei confronti dell'ex presidente la battuta di Bucci riportata oggi dal Secolo XIX: parlando dell'imminente Confeugo il presidente di Regione ha detto "si pronuncia in dialetto, non alla spagnola come faceva Toti".

Corsa a Tursi - Tutte le considerazioni sono ovviamente collegate alle imminenti elezioni amministrative, l'ennesima e forse ultima occasione per la locale classe dirigente progressista di mostrare il proprio valore. "Se sentiremo ancora il nome di Piciocchi associato alla presidenza del porto allora significa battaglia", scrive in proposito Burlando. Che sa bene che la scelta di un candidato forte sarà cruciale per il risultato finale, tanto a destra quanto a sinistra.