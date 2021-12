Rifiuti ingombranti abbandonati, un problema di decoro e inquinamento per la città

di Marco Garibaldi

Siamo stati in Valpolcevera dove quotidianamente si verificano episodi di questo tipo ma il problema è esteso in diverse aree della città

Mobili, televisori, materassi e lavatrici. Sono solo alcuni dei rifiuti ingombrati che abbiamo trovato abandonati in Valpolcevera.

Una situazione che, ci segnalano gli operatori ecologici di Amiu, si ripete in diverse zone della città.

"Un problema di decoro e di igiene pubblica - spiega Luciano Gandini, responsabile relazioni esterne di Amiu Genova - Vedere dei mobili e degli elettrodomestici abbandonati in mezzo alla strada non contribuisce al decoro urbano".

Oltre alla problematica legata al decoro urbano, l'abbandono di questi rifiuti porta ad un dispendio di energie da aprte degli operatori Amiu che quotidinamente sono impegnati nella raccolta straordinaria.

"Sono attività straordinarie che l'azienda deve fare distraendo risorse e personale dalle attività ordinarie - spiega Gandini - Queste persone sarebbe impegate in altre mansioni invece vengono distratte per andare a risolvere questo tipo di problematica straordinaria di rimozione di quelle che sono delle piccole discariche abusive".

Una situazione difficile che negli ultimi mesi si è particolarmente intensificata. Le aree più colpite in Valpolcevera, ad esempio, sono via Perlasca, corso Perrone e Begato ma anche in centro città si registrano abbandoni.

"I materiali abbandonati inquinano perché esposti alle intemperie quindi è più difficile recuperarli e più difficile mandarli al riciclo o al riuso - continua Gandini - Se questi rifiuti si potessero in qualche modo riutilizzare, perché in buono stato, renderebbe la situazione meno difficile".

Per chi volesse liberarsi dei rifiuti ingombranti ci sono tre possibilità: la prima è recarsi alle tre isole ecologiche di Amiu a Pontedecimo, a Staglieno oppure a Pra' che sono aperte tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.30, ecluso la domenica e nei giorni festivi. La seconda possibilità consiste nel servizio ecovan, i camioncini che in circa 50 piazze del comune mensilmente raccolgono i rifiuti. Il calendario è consultabile sul sito di Amiu o chiamando il numero verde 800 957700. C'è poi la possibilità di richiedere il ritiro degli ingombranti a domicilio, gratuito per chi posiziona i rifiuti a piano strada per un massimo di tre pezzi.