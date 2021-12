Ciclo dei rifiuti e seconda vita agli oggetti: come rendere green un grande ipermercato

di Marco Innocenti

L'espositore che diventa mollette per il bucato e le confezioni compostabili per i prodotti da forno: Coop Liguria alla sfida dell'ecologia

Dagli espositori che diventano mollette per il bucato, garantendo loro una seconda vita, al bidone per la raccolta degli olii usati, dal corretto e attento smaltimento dei rifiuti che ogni giorno vengono prodotti alla sostituzione delle confezioni dei prodotti da forno, per rendere più facile il compostaggio da parte dei consumatori. Sono tante le pratiche quotidiane, piccole o grandi, che rendono green la "vita" di un ipermercato, sia per quel che riguarda la gestione dei prodotti prima che questi vengano esposti sugli scaffali, sia quando questi arrivano a casa del consumatore.

Per scoprire quanto queste scelte possano incidere sulla vita del nostro ambiente, oggi ma soprattutto domani, siamo andati a scoprire le strategie messe in atto da Coop Liguria nell'ipermercato di Genova Bolzaneto.