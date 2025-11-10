Ricostruzione di Genova: avviato il percorso per i risarcimenti ai cittadini di Sestri Ponente

Si è tenuto l’incontro tra la Struttura Commissariale per la Ricostruzione di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e le Associazioni liguri e genovesi rappresentanti dei cittadini Assoutenti, Adoc, Federconsumatori, Confedilizia e il comitato di Via Sestri e dintorni per dare seguito al tavolo di lavoro in tema di risarcimenti e indennizzi causati dalle vibrazioni che nei mesi passati hanno interessato i lavori del super bacino di carenaggio di Sestri Ponente.

“Nei prossimi giorni – afferma Carlo De Simone Sub-Commissario alla Ricostruzione di Genova - sottoscriveremo una lettera di intenti per avviare le attività peritali degli Ingegneri che sono stati già incaricati dalle Compagnie assicurative per valutare i danni patrimoniali. Contestualmente il tavolo di lavoro definirà il perimetro degli aventi diritto a risarcimenti per i disagi subiti durante i lavori, temi che verranno inseriti nel protocollo risarcitorio che le parti firmeranno aperto a tutti i cittadini che vi vorranno aderire.

L’ampliamento dei cantieri di Sestri Ponente è una necessità per il futuro della Blue economy di Genova, della Liguria e del Paese intero; al tempo stesso dobbiamo tutelare la qualità di vita dei cittadini e impegnarci affinché si possano recare il minor disagio possibile”.

Il Presidente Dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli ha detto: ’L'incontro di oggi segna un passo significativo verso un dialogo costruttivo e concreto con i cittadini e le loro rappresentanze. L’Autorità di Sistema Portuale conferma la propria disponibilità a collaborare con le Associazioni per individuare soluzioni equilibrate, che tengano conto delle esigenze di tutela del territorio e del benessere di chi vi abita. Siamo convinti che il percorso avviato possa tradursi in risultati concreti, fondati sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca, nell’interesse della comunità e del territorio. Il nostro impegno è conciliare la crescita e la competitività del porto con il massimo rispetto per la qualità della vita dei cittadini, attraverso un confronto continuo e responsabile. L’espansione dei cantieri di Sestri Ponente è un progetto di trasformazione strategica che, nonostante le difficoltà iniziali, porterà benefici duraturi allo sviluppo della città con ricadute positive a livello occupazionale e al rafforzamento del porto di Genova come polo di eccellenza nazionale".

Assoutenti, Adoc, Federconsumatori, Confedilizia e il comitato di Via Sestri e dintorni sostengono in una nota congiunta: “Siamo all'ultimo miglio di una importante intesa che nel riconoscere i diritti dei cittadini all'indennizzo e al risarcimento in caso di danni alla proprietà e disagi alla persona, con la lettera di intenti e il protocollo risarcitorio, completa un percorso per la soluzione dei problemi con la forza del dialogo e del confronto. L'esperienza di Sestri serva all'intero sistema delle grandi opere come dimostrazione di saper tenere insieme obiettivi strategici e bisogni dei cittadini”.

