Genova, iniziata la potatura degli alberi in via G.B. D'Albertis

Inizia a muoversi la situazione in via G.B. D'Albertis dopo le ripetute segnalazioni delle scorse settimane. In attesa che possa definitivamente risolversi la situazione relativa agli attraversamenti pedonali, con la scarsa luminosità indice di pericolo, è iniziata la potatura degli alberi e la rimozione dei rami dai marciapiedi, Nello scorso consiglio era stata presentata una mozione dal consigliere di minoranza Franco De Benedictis, ma anche la maggioranza aveva riconosciuto il problema e si era dimostrata sensibile e prota alla risoluzione. Un primo passo molto gradito dalla cittadinanza, una dimostrazione di svolta che nel breve periodo potrebbe portare altri risultati nel territorio della Bassa Valbisagno. Anche Telenord, tramite le sue testimonianze e le interviste ai soggetti coinvolti, si era mossa con decisione in questa direzione, e ora registra con piacere questa importante novità.

