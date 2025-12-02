Riciclaggio a Saint Vincent, coinvolta anche la Liguria nell’inchiesta delle Fiamme Gialle

Un vasto sistema di fatture false e riciclaggio, con ramificazioni in tutta Italia e toccando direttamente anche la Liguria, è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Aosta. L’indagine, coordinata dalla Procura valdostana, ha portato a un’ordinanza di sequestro nei confronti di 33 persone indagate per associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione di incaricato di pubblico servizio.





Secondo quanto ricostruito, tre società piemontesi del commercio di materiale ferroso avrebbero emesso nel 2023 e 2024 fatture false per oltre 3 milioni di euro. Il denaro veniva poi riciclato all’interno della casa da gioco di Saint-Vincent, trasformato in contanti o in fiche e restituito alle aziende grazie alla complicità di due funzionari infedeli del casinò.





L’operazione, che ha mobilitato oltre 150 finanzieri, ha portato a perquisizioni e sequestri non solo in Valle d’Aosta, ma anche in Liguria e in altre nove regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Molise, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Lazio. Bloccati contanti, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobili per un totale di 5 milioni di euro.





Tra le contestazioni anche la condotta di un funzionario del casinò che, dietro compenso per ogni transazione, avrebbe contribuito a occultare la provenienza illecita delle somme riciclate.

