Cronaca

Ricci nati fuori stagione non vanno in letargo: Enpa Genova salva trenta cuccioli

di Stefano Rissetto

1 min, 8 sec

L’emergenza ha comportato anche un aumento significativo dei consumi: sono 30 i ricci in degenza, contro una media stagionale di 10-12

Ricci nati fuori stagione non vanno in letargo: Enpa Genova salva trenta cuccioli
Cavalleria Rusticana

Quest’anno il Centro di recupero fauna selvatica dell'Enpa Genova ha registrato un aumento eccezionale di giovani ricci europei (Erinaceus europaeus) nati fuori stagione, alcuni addirittura a ottobre inoltrato. Tra i nuovi arrivati c’è anche un esemplare di appena 40 grammi, ancora non svezzato, che simboleggia quanto la natura possa essere imprevedibile.


Normalmente i ricci hanno più cucciolate durante l’anno, ma i nati troppo tardi rischiano di non avere il tempo necessario per accumulare le riserve di grasso utili a sopravvivere al freddo. Con l’arrivo dell’inverno e la scarsità di cibo, questi piccoli si trovano spesso in grave difficoltà.


Per questo, il Centro ha predisposto percorsi differenziati di cura e riabilitazione. I giovani già autonomi ma non ancora pronti alla vita selvatica trascorreranno i mesi freddi nei recinti esterni, in un ambiente sicuro e controllato, dove potranno nutrirsi e rifugiarsi fino alla primavera. I più piccoli e fragili, invece, resteranno in struttura al caldo, sotto monitoraggio costante fino a quando le condizioni meteo e alimentari permetteranno il rilascio in natura.


L’emergenza ha comportato anche un aumento significativo dei consumi del Centro: sono attualmente 30 i ricci in degenza, contro una media stagionale di 10-12 esemplari negli anni passati. Una crescita che evidenzia come le alterazioni climatiche e le stagioni sempre più irregolari stiano modificando i ritmi naturali della fauna selvatica, richiedendo nuove strategie di cura e conservazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: