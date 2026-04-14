Riccardo Tavelli guida Federsolidarietà Liguria, rinnovati vertici e consiglio regionale

Nuova leadership per la cooperazione sociale ligure: Riccardo Tavelli è stato eletto all’unanimità presidente di Federsolidarietà Liguria, segnando l’avvio di una nuova fase per il settore.

Nomina – L’assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà, riunita a Genova, ha scelto Tavelli per guidare l’organizzazione nel prossimo quadriennio. Contestualmente è stato rinnovato anche il Consiglio regionale, con un significativo ricambio interno: il 76% dei componenti è di nuova nomina, il 43% sono donne e il 17% ha meno di 40 anni.

Sistema – Il comparto della cooperazione sociale in Liguria rappresenta una realtà consolidata: circa 150 cooperative attive, oltre 7.000 lavoratori coinvolti e un valore della produzione che sfiora i 300 milioni di euro all’anno. Un sistema diffuso su tutto il territorio, con un ruolo centrale nei servizi alla persona e nelle politiche sociali.

Visione – “Le cooperative sociali proseguono un percorso di innovazione necessario per rispondere ai nuovi bisogni delle comunità locali”, ha dichiarato Tavelli. Il neo presidente ha sottolineato la necessità di affrontare le sfide legate alla sostenibilità del welfare: “I rischi per la tenuta del sistema impongono il dovere di guardare oltre, con coraggio e competenza”.

Ruolo – A evidenziare il peso del settore è anche Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria: “Un modello di impresa impegnato nel contrasto alle disuguaglianze e nella costruzione di lavoro buono e dignitoso, con un ruolo fondamentale nell’inclusione e nello sviluppo dei territori”.

Prospettive – Il nuovo corso punta su innovazione, inclusione e rafforzamento delle reti territoriali, in un contesto sociale in evoluzione che richiede risposte sempre più articolate e integrate.

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