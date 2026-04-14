Piaggia paese della matematica per ogni età: week end di sfide e giochi in Terra Brigasca

La terra Brigasca teatro della matematica. A rivelarlo è Simone Quartara, docente e collaboratore del gruppo di ricerca DIVA dell’Università di Genova: "Riferimento, due eventi correlati nel weekend 17-19 aprile".

Nel primo caso si tratta del terzo workshop “Diva al Dima in trasferta”. A Piaggia, paese vicino a Monesi, terza edizione di un convegno di matematica al quale partecipano i membri della comunità di ricerca, DIVA (Didattica Inclusione ValutazioneArgomentazione) costituita da insegnanti di matematica e fisica di scuola secondaria di secondo grado e ricercatori del Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova. Il gruppo di ricerca è guidato dalla professoresse Alessandra Boscolo, Francesca Morselli, Elisabetta Robotti e Silvia Funghidocenti universitarie di Roma e Genova.

Nella comunità si promuove la formazione in didattica della matematica, inclusione, valutazione formativa e argomentazione attraverso la riflessione sulla pratica, il confronto tra scuola e ricerca, e laboratori di co-progettazione di attività didattiche ricolte alla scuola secondaria di secondo grado.

La manifestazione si svolgerà nella sala comunale con patrocinio del Comune di Briga Alta.

Riferimento della seconda idea, invece, sarà ancora Piaggia nel pomeriggio di domenica a partire dalle 15: “Matematica per tutti a Piaggia, sfide e giochi”. Si tratta della seconda edizione dopo il successo della scorsa edizione con moltissime presenze (vedi video). "Un pomeriggio di divertimento in compagnia della matematica. A partire dalle 15 un gruppo di insegnanti ricercatori dell'Università di Genova vi aspettano con entusiasmanti sfide matematiche. Piaggia si riempirà di giochi e laboratori matematici per tutte le età. Son invitate ragazze e ragazzi di scuole elementari, medie e superiori. Al termine dei giochi seguirà merenda per tutti offerta dalla Pro Loco" spiegano gli organizzatori.

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